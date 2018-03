Così Israele distrusse il reattore atomico di Assad 

lastampa

(Di mercoledì 21 marzo 2018)ha ammesso per la prima volta ufficialmente di aver distrutto nel settembre del 2007 unnucleare che la Siria stava costruendo nell’Est del Paese, vicino a Deir ez-Zour, e che stava per entrare in funzione. L’Operazione Orchard è stata svelata in tutti i dettagli, e i piloti degli F-16 che la condussero potranno ora ricevere i rico...