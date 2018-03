Coree | Seul al Nord | colloqui dal 29 marzo per summit leader

Seul - Moon ipotizza summit Coree-Usa : 6.06 Il presidente sudcoreano Moon Jae-In ha ventilato la possibilità di un vertice a tre,fra Coree e Usa."Tenere un summit tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti dopo quello tra Coree è di per sé un evento storico, e i vertici potrebbero portare a un incontro a tre", ha affermato Moon in una riunione preparatoria sul vertice intercoreano di fine aprile "Dobbiamo risolvere la questione della denuclearizzazione della penisola e stabilire la ...

Coree - da aprile nuove manovre Usa-Seul : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dall'1 aprile, chiudendo la moratoria decisa in nome della tregua per onorare le Olimpiadi ...

Coree - da aprile esercitazioni Seul-Usa : 05.05 Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dal primo aprile, chiudendo la moratoria decisa per le Olimpiadi di Pyeongchang e il disgelo tra Seul e Pyongyang. "Le manovre inizieranno l'1 aprile" e saranno simili a quelle degli anni passati, ha riferito il ministero della Difesa di Seul.

Dialogo Coree - inviati di Seul negli Usa : 10.11 Gli inviati speciali del presidente sudcoreano, tornati ieri dalla missione a Pyongyang,ripartiranno domani per gli Usa per riferire l'esito dei colloqui col leader nordcoreano Kim Jong-un. Secondo alcuni funzionari dell'ufficio presidenziale,la delegazione consegnerà un"imprecisato messaggio" della N.Corea Il viaggio concluso a Pyongyang ha portato a risultati giudicati da molti osservatori "eccezionali"per le inconsuete e ampie ...

Coree - Seul : 'Vertice tra i 2 Paesi in aprile' - il Nord congela i test nucleari : Le due Coree hanno concordato di tenere un summit tra i leader Kim Jong-un del Nord e Moon Jae-in del Sud, in programma verso la fine di aprile. L'annuncio è stato dato dalla Blue House, la presidenza ...

Coree : Kim Jong-un ospita inviati Seul : ANSA, - PECHINO, 5 MAR - Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha ospitato una cena di benvenuto per la delegazione sudcoreana giunta nel pomeriggio a Pyongyang per una missione di due giorni e composta ...

Coree - il dialogo continua : una delegazione di Seul a cena da Kim Jong-un : In cambio il Nord potrebbe fare leva su Seul per allargare le maglie delle sanzioni economiche internazionali che, per quanto porose, stanno mettendo in difficoltà la sua economia. Tornata in patria, ...

Coree - Nord invierà 140 artisti a Seul : 05.05 La Corea del Nord ha proposto al Sud di inviare mercoledì il gruppo artistico che terrà concerti a Gangneung e a Seul. Lo ha riferito il ministero dell'Unificazione sudcoreano, secondo cui l'arrivo avverrà con il traghetto Mangyongbong-92 che ospiterà i 140elementi per il periodo della tournee. "Stiamo discutendo anche con le agenzie coinvolte, incluso il porto da utilizzare", ha affermato il portavoce del ministero Baik Tae-hyun, nel ...

Coree - Seul propone sfilata comune Nord-Sud a Olimpiadi invernali : Gli atleti di Corea del Sud e Corea del Nord potrebbero sfilare insieme alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del mese prossimo. Lo riportano media internazionali. Il Comitato olimpico ...