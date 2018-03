Cooperazione | i pastori sardi insegnano il mestiere in Tunisia “Così si creano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) La linea che unisce Nuoro – Sardegna dell’interno – a Sidi Bouzid –dell’interno – è perfettamente verticale e lunga poco più di 588 chilometri. Ora un progetto accorcia le distanze tra le due cittadine e le rispettive campagne sfruttando un saper fare di lunga tradizione isolana: quello dell’allevamento e della trasformazione del latte di pecora in formaggi e altri prodotti caseari artigianali di altissima qualità. Una sorta di ‘scuola dizia’ considerata un investimento per il futuro reso possibile grazie a uno dei progetti finanziati dalla Regione Sardegna con il bando 2017. Capofila proprio il Comune di Nuoro. D’altronde il mutuo soccorso e l’aiuto reciproco nel mondo agropastorale sardo sono quasi dei rituali. Come l’usanza de Sa Paradura, ricordata pure dall’assessora comunale all’Agricoltura Valeria Romagna: nel caso in cui un pastore perda il gregge il ...