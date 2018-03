Contraccettivi orali | il punto sul DMAU | il pillolo per lui

gqitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Se tutto va come deve andare, in casa ‘contraccezione orale’ potrebbe presto essere appeso un fiocco blu, per festeggiare l’arrivo di una nuova pillola, anzi, un, dal momento che è destinato agli uomini. Si chiama, abbreviazione di “dimetandrolone undecanoato”, cioè il principio attivo del frutto della ricerca scientifica che dovrebbe aver raggiunto l’obiettivo di creare un farmaco contraccettivo orale per uomini, presentato durante il 100°meeting dell’Endocrine Society, in corso in questi giorni a Chicago.Ilè ancora in fase di sperimentazione ma i ricercatori parlano di risultati positivi e incoraggianti. Cos’è ilIl, cioè la pillola di dimetandrolone undecanoato, esattamente come il contraccettivo orale femminile, è una combinazione ormonale, per la precisione composto da un androgeno (come il testosterone) e ...