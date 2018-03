Consigli alla destra di oggi Firmati Raymond Aron

"Il peggior esito possibile - bond sConsigliati". L'allarme di Blackrock sul voto italiano : L'inconcludente esito delle elezioni italiane ha offuscato il già sfavorevole scenario per i titoli di Stato del Paese. È L'allarme lanciato da Blackrock, secondo quanto riporta Bloomberg.Scott Thiel, vice responsabile per gli investimenti di Blackrock, ha definito l'esito delle elezioni del 4 marzo come il peggior possibile. E con i partiti anti sistema che ambiscono a formare un governo, il maggior asset manager del mondo ha ...

COZZE CONTAMINATE DA ESCHERICHIA COLI IN ITALIA/ Arrivano dalla Spagna : il Consiglio degli esperti : Il sistema europeo per la sicurezza alimentare lancia l'allarme: "Diversi lotti di COZZE CONTAMINATE da ESCHERICHIA COLI immesse sul mercato": ritiri su tutto il territorio ITALIAno(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:06:00 GMT)

Marielle Franco - i proiettili utilizzati per uccidere la Consigliera comunale di Rio erano in dotazione alla polizia : I proiettili usati per uccidere la consigliera comunale di Rio Marielle Franco e il suo autista provengono da un lotto venduto dall'azienda CBC alla polizia federale di Brasilia nel 2006. Lo rivela una fonte della polizia di Rio, citata dalla Tv Globo.La fonte rivela anche che la targa di almeno uno dei veicoli usati dai killer è clonata. L'omicidio ha creato un'ondata di sdegno in tutto il Paese e in migliaia sono scesi a manifestare in ...

Trump silura il Consigliere alla sicurezza McMaster - in pole John Bolton : Trump silura il consigliere alla sicurezza McMaster, in pole John Bolton Si tratta dell’ex ambasciatore Usa all’Onu sotto l’amministrazione Bush, noto ‘falco’ su dossier come Iran e Corea del Nord Continua a leggere L'articolo Trump silura il consigliere alla sicurezza McMaster, in pole John Bolton proviene da NewsGo.

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

Marco Travaglio - i Consigli per Luigi Di Maio dalla politica a come deve parlare : Finita la campagna elettorale, Marco Travaglio si è liberato del fardello di dover sorvolare sulle migliaia di corbellerie combinate da Luigi Di Maio e grillini vari. Godendo di incondizionata stima ...

Viaggi che fanno bene a noi e alla natura : spunti e Consigli per un turismo più sostenibile : I turisti di tutto il mondo sono sempre più attenti agli aspetti legati alla tutela ambientale, che orienta anche le loro preferenze in tema di vacanze. Per questo motivo, sono sempre di più gli Stati che decidono di impegnarsi attivamente nella realizzazione e promozione di politiche e infrastrutture volte a favorire uno sviluppo sostenibile delle città. In Italia nel 2017, i “turisti green” hanno premiato il Veneto, con un +8% ...

Elezioni 2018 - Consiglio agli italiani di leggere ‘Istruzione alla servitù’ di Jonathan Swift : A pochi giorni dal voto, tra programmi elettorali tanto strabilianti quanto inverosimili, gli italiani – che si apprestano a votare in un Paese in cui la povertà e l’ineguaglianza delineano sotto molti aspetti un rapporto fra Stato e cittadino come tra un sovrano e i suoi sudditi – dovrebbero leggere (o rileggere) Istruzione alla servitù dello scrittore irlandese Jonathan Swift. Uno spietato e beffardo manualetto del sabotaggio e ...

“Ecco perché gli uomini tradiscono le mogli”. Parola di una vedova 43enne che sta facendo “scandalo” nel mondo del web. La sua storia sta rimpallando da una pagina all’altra e il motivo vi lascerà di stucco. “Seguite i miei Consigli” : C’è chi alla morte del marito reagisco con dolore, lutto e chiusura totale. E chi, invece, opta per una nuova vita. Bene, c’è anche chi, però, questa nuova vita poi la vive anche al di sopra delle righe, per così dire… È il caso di Louise. “La maggior parte delle mogli devono incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono”, Parola di Louise Van Der Velde, vedova e mamma 43enne che, dopo la morte del ...

"Beva grappa" : il Consiglio del Papa alla suora raffreddata : Contro l'influenza, un goccio di grappa : autentico toccasana. Parola di Papa Francesco . L'aneddoto è stato raccontato nel corso della diretta di 'Tv 2000' in occasione della visita del Pontefice ...

Siria : Consiglio Onu - sì alla tregua umanitaria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Caserta - mamma picchia maestra della figlia di 4 anni/ Sbattuta contro un muro per un Consiglio alla bimba : Caserta, mamma picchia la maestra della figlia di 4 anni: testa contro la parete dopo un consiglio dato dalla docente alla bimba e che l'avrebbe fatta piangere.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:25:00 GMT)