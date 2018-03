Conegliano Kazan Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live Champions

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara e Conegliano sfidano Galatasaray e Kazan - match da brividi ai quarti di finale : Novara e Conegliano sono pronte per disputare l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le due formazioni saranno impegnate oggi in due sfide durissime contro due autentiche corazzate, due incontri molto complicati e decisivi per sperare di approdare alla Final Four di Bucarest. Le Campionesse d’Italia voleranno a Istanbul per affrontare il Galatasaray (ore 17.00), formazione turca che coach ...

