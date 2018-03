Condannata la donna che calunniò la rivale in amore | per quella accusa perse i 3 figli

Scarcerata la donna Condannata a 30 anni di carcere per aborto : Dietro ordine della Corte suprema, una donna condannata a 30 anni di carcere per aborto è stata Scarcerata a El Salvador. Ad accogliere Teodora Vasquez fuori dal Centro...

La donna al centro del caso che ha portato all'impeachment dell'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata Condannata a 20 anni di carcere : Choi Soon-sil, la donna coinvolta nello scandalo che pochi mesi fa aveva portato all'impeachment dell'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, è stata condannata oggi a 20 anni di carcere per abuso di potere, corruzione e intromissione negli affari di stato. Choi