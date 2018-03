Blastingnews

: Concorso educatore, coordinatori assistenziali e archeologo: info e requisiti - lukescintu : Concorso educatore, coordinatori assistenziali e archeologo: info e requisiti - buonjob : Concorso per 1 educatore asilo nido (lombardia) COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | - buonjob : Concorso per 1 educatore asilo nido (lombardia) COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Diamo nuovi aggiornamenti in campo concorsuale VIDEO per coloro in possesso di una laurea in scienze dell'educazione, psicologia e archeologia. Di to, lee le modalita' per inoltrare la propria candidatura.asilo nido Il comune di Sesto San Giovanni ha indetto una selezione pubblica, per l'attuazione di una nuova graduatoria a favore di educatori di nido a tempo determinato. Possono fare domanda: Appartenere alla comunita' europea; Laurea in Scienze dell'Educazione; Diploma di abilitazione all'insegnamento; Aver maturato alla data 1 gennaio 2018, attivita' diper 12 mesi anche non consecutivi. Presentazione della domanda La domanda dovra' essere recapita, entro il 29/03/2018 attraverso una delle seguenti modalita': a mezzo lettera raccomandata, o tramite posta elettronica certificata, ricordando di allegare la ricevuta della tassa di € 10,00. ...