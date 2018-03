Concorso docenti 2018 | proroga istanze on line e termine conseguimento titoli

Concorso docenti abilitati : Miur proroghi la scadenza per la presentazione della domanda : Presentare la domanda per partecipare al Concorso docenti abilitati 2018 sta diventando una vera odissea. Si stanno susseguendo infatti le segnalazioni di malfunzionamento del servizio Istanze on line, utilizzato dal Miur come piattaforma per la presentazione delle istanze da parte di docenti e Ata. A molti docenti sta capitando, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma […] L'articolo Concorso docenti abilitati: Miur proroghi ...

Scuola - Istanze Online in tilt ultime notizie : tra Concorso docenti e ATA III fascia - è caos : I problemi di accesso al sito Istanze Online non sono certamente nuovi ai docenti. Già in passato, gli insegnanti hanno incontrato molti problemi, specialmente nei periodi ‘caldi’, come quello relativo alle domande per la mobilità. E così, puntualmente, nella giornata in cui si è dato il via all’istanza per la scelta delle scuole per le graduatorie ATA […] L'articolo Scuola, Istanze Online in tilt ultime notizie: tra ...

Concorso docenti abilitati 2018 : la partecipazione dei docenti di ruolo : La partecipazione al Concorso docenti abilitati disposto dal decreto legislativo 59/2017 è aperta anche ai docenti di ruolo. Nel merito è intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la loro esclusione. Concorreranno anche i soggetti che hanno ottenuto procedimenti cautelari di inserimenti con riserva nelle Gae. Essi saranno espunti da tali graduatorie, così come […] L'articolo Concorso docenti abilitati 2018: la ...

Concorso dirigenti scolastici - Tar Lazio apre ai docenti precari : Ancora una buona notizia per i candidati al Concorso a preside che hanno svolto cinque anni di servizio, ma non sono ancora stati immessi in ruolo: il Tar del Lazio ha appena pubblicato un'ordinanza ...

Concorso docenti abilitati 2018 : MIUR pubblica le FAQ : Il MIUR, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le FAQ riguardanti il Concorso docenti abilitati 2018. (Vedi l’articolo sulle modalità di iscrizione). Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha predisposto un elenco di risposte, relative alla procedura di iscrizione. Queste, sulla base delle segnalazioni pervenute dai candidati. Le prime FAQ Innanzitutto, in merito al pagamento […] L'articolo Concorso docenti abilitati ...

Concorso docenti 2018 : ecco i programmi da studiare e come si svolge l’esame : Il Concorso docenti riservato agli insegnanti in possesso dell’abilitazione è alle porte e tantissimi sono i candidati che parteciperanno ma che hanno ancora molti dubbi. In primis su come aderire al bando e, a tal proposito, specifichiamo che bisogna inviare la domanda entro il 22 marzo 2018 telematicamente sul portale ‘Polis- Istanze online’. Inoltre, nel bando è specificato che per partecipare al Concorso bisogna pagare una “tassa”, cioè un ...

Concorso docenti abilitati - ultime notizie : “vincitori si - ma mai assunti” : Questa è l’opinione di Teleborsa, riportata oggi dal quotidiano nazionale “La Repubblica”. Come sappiamo molti insegnanti già abilitati si accingono a svolgere un percorso molto tortuoso per via dell’imminente prova concorsuale. Si tratta, nello specifico, del Concorso indetto con DG dell’1/02/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14. Secondo le analisi puntiformi condotte dal sindacato […] L'articolo Concorso docenti abilitati, ...

Concorso a cattedre - pubblicato il bando per i docenti abilitati : È stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando del Concorso a cattedre per l’insegnamento nella scuola secondaria rivolto a docenti abilitati (Leggi il bando), anticipato di qualche giorno dal Regolamento sulle modalità di svolgimento. Il Concorso è il primo dei 3 previsti dal decreto di attuazione della Buona Scuola e sarà seguito dal bando per i non abilitati ma che hanno lavorato come docenti almeno 3 anni anche con ...

Notizie fresche sul bando Concorso docenti abilitati 2018 al 20 febbraio : Giornata importante quella che stiamo vivendo oggi 20 febbraio per quanto riguarda il bando concorso docenti abilitati 2018, essendo aperta ufficialmente la possibilità di presentare la domanda con cui quest'anno si arriverà al reclutamento di insegnanti a conti fatti abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria. Bisogna premettere un requisito indispensabile per partecipare, in quanto verranno ammesse le domande solo di coloro che sono in ...

Concorso docenti abilitati e cancellazione da tutte le graduatorie : Il Concorso per i docenti abilitati ha visto ieri sera compiere l’ultimo step con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando. Alla lettura dello stesso sono stati in tanti a rilevare una mancanza di chiarezza relativa alla cancellazione delle graduatorie conseguente all’ammissione al percorso annuale. La norma che preoccupa è contenuta Al comma 5 dell’articolo […] L'articolo Concorso docenti abilitati e ...

Bando di Concorso per docenti abilitati : requisiti e come fare domanda : Finalmente, dopo tanti mesi di attesa, è stato pubblicato il Bando per il nuovo concorso per docenti abilitati previsto dal decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017. Un Bando atteso da tutti quei docenti abilitati ma precari che ambiscono al ruolo e al contratto a tempo indeterminato. Il Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Il Bando riservato ai docenti abilitati è' stato pubblicato il 16 febbraio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale e ...

Concorso docenti abilitati 2018 e graduatorie - ultime notizie : nota Miur : ultime notizie Concorso scuola per abilitati 2018: “Il Miur con la nota 8900 del 14 febbraio 2018 ha dato indicazione agli uffici periferici di rendere disponibili i dati sulla consistenza delle graduatorie ad esaurimento e dei concorsi 2016. Nel corso dell’ultimo incontro la FLC CGIL aveva sollecitato l’esigenza che fossero resi disponibili tali dati per […] L'articolo Concorso docenti abilitati 2018 e graduatorie, ultime notizie: ...

Concorso scuola 2018 - docenti e sostegno : ecco come sarà la prova orale Video : E' attesa a giorni la pubblicazione del bando di Concorso della #scuola per oltre 103 mila docenti abilitati e per il sostegno. Sono gia' conosciute le date per la presentazione delle domande: dal 20 febbraio 2018 alle ore 9 fino al termine della giornata del 22 marzo 2018. Chiamati al Concorso per abilitati sono i docenti abilitati delle scuole medie e superiori e gli insegnanti che abbiano conto la specializzazione per il sostegno. Entrambi, ...

Concorso docenti 2018 : ecco tutti i dettagli della prova - costi e date Video : Il #Concorso scuola per i docenti abilitati è stato ufficializzato dal Ministero dell’Istruzione e in queste settimane i candidati sono in fibrillazione in primis per le tempistiche riguardanti la domanda da inviare e in secondo luogo per la prova che andranno ad affrontare. Quest’ultima consistera' in un colloquio orale dove saranno anche valutati titoli e servizio. Per quanto concerne le tempistiche la domanda potra' essere presentata dalle ...