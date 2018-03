Concerti di Francesco Gabbani in estate per #GABBALIVE18 | date | prezzi e biglietti in

optimaitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nuovidisono stati annunciati oggi, mercoleì 21 marzo. A luglio e ad agosto l'artista sarà in concerto in alcune delle località più suggestive d'Italia per una serie di eventi selezionati, nell'ambito del. Si parte il 6 luglio da Codroipo (UD) per un evento a Villa Manin per proseguire l'8 luglio a Vigevano perin Castello 2018. Il 26 luglio,si esibirà in concerto a Villafranca (Verona) al Castello Scaligero per Villafranca Festival.Anche ad agosto,si esibirà dal vivo in alcune location italiane. Il giorno 11 è atteso a Marina di Castagneto Carducci (LI) presso MarinArena e il 26 agosto a Macerata per un concerto allo Sferisterio nell'ambito della manifestazione musicale estiva Sferisterio Live.Di seguito idel:6 luglio CODROIPO (UD), Villa Manin,in Villa8 luglio ...