Compensi L' isola dei famosi | quanto guadagna Alessia Marcuzzi | Venier e Bossari

“Sai quanto mi pagano? Stai zitta…”. Isola - le naufraghe spifferano i Compensi. Prima litigano - poi svelano la ‘faccenda soldi’. Imbarazzo della redazione - che corre ai ripari : caos totale : Puntata ricca quella andata in onda martedì 27 febbraio dall'”Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha visto avvicendarsi diverse ‘situazioni’ che hanno scaldato la serata. Paola Di Benedetto è stata eliminata al televoto ma potrebbe rientrare in gioco insieme agli altri naufraghi finora tornati a casa, Filippo, Cecilia e Nadia: con un televoto in positivo saranno ripescati in due. Si ...