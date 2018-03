Come nasce l’inchiesta su Cambridge Analytica?

Altro che abolizione - il Cnel rinasce Come l'Araba Fenice : pronta la nomina dei nuovi consiglieri : Forse a poter dire la propria nell'ambito dell'economia e del lavoro. Forse i motivi sono altri. In ogni caso il Cnel resiste e sembra superare i venti di tempesta che sembravano minacciarlo. 19 ...

Poesia danza lenta Cicognani : bufala storica - Come nasce e perché non condividerla : Torna alla ribalta una vecchia bufala denominata la danza lenta di Cicognani: si tratta di una Poesia (anche pregievole) che sarebbe stata scritta da una ragazzina malata terminale di cancro e che in molti in questi giorni stanno condividendo via Facebook ma anche WhatsApp, commossi dalle parole di una persona pronta a lasciare questa vita. Chiaro che l'intenzione di chi diffonde il messaggio sia tutta positiva ma peccato che sempre la medesima ...

'Come nasce un'inchiesta giornalistica' - Incontro con Sandro Ruotolo : L'Incontro propone chiarimenti sui criteri deontologici fondamentali e sul delicato rapporto tra la gestione delle fonti e il diritto di cronaca. Ruotolo inizia l'attività giornalistica nel 1974 al ...

La storia di Supreme : Come nasce un brand di successo : come nasce un brand di successo? Talvolta per caso, talvolta per l’insieme di tanti fattori precisi e studiati a tavolino, ma quasi sempre dall’intuizione e dalla visione di qualcuno, che perdurando nel tempo diventa la filosofia di una società. Ultimamente capita sempre più spesso di vedere in giro il marchio Supreme, un logo che è già prodotto nella sua incredibile semplicità: un box rosso dentro cui campeggia, appunto, la ...

Come nasce uno degli abiti più discussi degli Oscar : A qualcuno si può piacere alla follia. E ad altri si può far storcere il naso. Rientra nella logica delle cose, specialmente quando si decide di azzardare un po’. Così è successo all’attrice e cantante statunitense Haley Bennett, che sul recente red carpet della 90esima edizione degli Oscar si è decisamente fatta notare. Dividendo così i giudizi di pubblico e critica: tutto merito del suo abito, decisamente non convenzionale, firmato ...

"Mi iscrivo" : ecco Come Calenda può far rinascere il Pd : L'annuncio via Twitter all'indomani delle dimissioni annunciate del segretario Matteo Renzi. Il primo passo verso una nuova leadership?

Il movimento Slow Tourism - Come nasce e come si diffonde : Oltre a questa realtà, sono sempre più numerosi in Italia e nel mondo i tour operator e le agenzie che propongono questo tipo di vacanza, perché richiesta dai viaggiatori. Si tratta di un'inversione ...

Sapete Come nasce una patatina? : Siamo sempre più attenti a cosa mangiamo (e facciamo bene). Studiamo ingredienti, valori nutrizionali ed etichette con dovizia scientifica chiedendoci spesso e volentieri: possiamo fidarci? Per rispondere non c’è niente di meglio che andare di persona a vedere come si fanno passo dopo passo i prodotti. Non solo è rassicurante, ma anche interessante. E gustoso: volete mettere assaggiare una patatina appena fritta e condita, pescandola prima che ...

Ostia Come Pompei - nasce Grande Progetto : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Fondi e progetti per la valorizzazione e la riapertura di alcune aree del sito archeologico, ma anche un nuovo sistema di visita unitario che riconnetta il complesso ...

La storia di Adidas : Come nasce un brand di successo : come nasce un brand di successo? Talvolta per caso, talvolta per l’insieme di tanti fattori precisi e studiati a tavolino, ma quasi sempre dall’intuizione e dalla visione di una persona, che viene poi portata avanti nel tempo e diventa la filosofia di una società. Adidas è ormai uno dei marchi più famosi al mondo, tanto nel campo dell’abbigliamento e degli accessori sportivi quanto nello streetwear. Ma quando nasce precisamente e perché ...

Chef Sadler : 'Vi racconto Come nasce un mio piatto' : Nel rutilante mondo dell'alta ristorazione c'è un signore per bene che già da un paio di decenni, nonostante abbia ora appena 60 anni, è considerato un maestro. Uno, per dirla in linguaggio comune, ...

Nasce Slow Music. "Come per il cibo una rivoluzione etica e di qualità" : Un osservatorio sul fenomeno del bagarinaggio online, la preparazione e promozione di musicisti esperti, una selezione di artisti, di case discografiche, di produttori e manager che aderiscano a un ...

Pirozzi come Ross Perot : ecco Come nasce un outsider : Un outsider nasce sempre in un retroterra imbevuto di immaginazione, di visione e anche di coraggio. È qualcosa che sfugge ai pronostici, alle previsioni di chi semplicemente applica la logica alle competizioni: è il più forte e vincerà o arriverà sul podio; l'aggettivo si può sovrapporre con ricco, attrezzato, intelligente, preparato, cambia poco.Ogni gara ha un Federer, un Varenne, una Juventus che ...

Sylvester Stallone morto : bufala colpisce ancora nel 2018 - Come nasce : Più di qualche nostro lettore sarà trasalito alla notizia di Sylvester Stallone morto ma meglio precisare subito che il famoso attore che ha interpretato Rocky, Rambo e molti altri personaggi è stato vittima di una bufala con i fiocchi che ha cominciato a circolare nel weekend ma che, proprio in queste ore, è arrivata al suo apice mietendo il maggior numero di vittime. Altro che morto Sylvester Stallone. l'amato attore è vivo e vegeto ed ...