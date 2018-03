Come i politici italiani hanno usato i dati di Facebook

I partiti politici Come non li avete mai visti. Le analisi - molto divertenti - di Spinoza.it : Per preparare i nostri lettori a questo turbolento e glaciale 4 marzo abbiamo fatto di tutto . Spulciato programmi, letto e riletto i curriculum dei candidati, approfondito possibili scenari, spiegato ...

I partiti politici Come non li avete mai visti. Le analisi (molto divertenti) di Spinoza.it : Per preparare i nostri lettori a questo turbolento e glaciale 4 marzo abbiamo fatto di tutto. Spulciato programmi, letto e riletto i curriculum dei candidati, approfondito possibili scenari, spiegato regole, pubblicato factchecking, raccolto e analizzato video. Abbiamo persino ascoltato i nostri colleghi per capire come, all’estero, si guardasse a queste elezioni. Ma a un lavoro di precisione come quello fatto dall’account ...

Elezioni 2018 - ecco Come i politici hanno usato i social media : Foto: Vincenzo Livieri – LaPresse “Spazio non assegnato”. Se vi serviva una dimostrazione del fatto che le campagne elettorali non si giocano più per strada, i semideserti pannelli destinati alle affissioni ne sono la prova lampante. Saranno stati i social network, in queste Elezioni, a fare la parte del leone? Tra immagini che tentano di essere virali, slogan, video, polemiche e qualche esperimento più o meno riuscito, abbiamo provato ad ...

Alessandro Di Battista : "I politici sono Come i pannolini - vanno cambiati spesso" : "C'è una battuta che dice che i politici sono come i pannolini: occorre cambiarli per la stessa ragione e con la stessa cadenza..". A dirlo è il deputato dei 5 stelle, Alessandro Di Battista, a Mattino 5.Intervistato poi da Rtl 102,5, afferma: "Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica di massa del Paese; è normale che ci siano visioni diverse all'interno, ma tutti crediamo nel programma. Io di Di Maio mi fido ...

Ponte Messina : Campanella (Mdp) - politici Come Maria Antonietta : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Ogni volta che a ridosso delle elezioni leggo che in Sicilia si parla di costruire il Ponte sullo Stretto di Messina mi chiedo se si sono accorti che non abbiamo né buone strade né tantomeno ferrovie". Così il senatore di Mdp Francesco Campanella commenta le dichiarazi

Se un giorno di primavera i politici cominciassero a ragionare Come Elon Musk : ... new technology where you see it, and you're like, 'Wow, how did that even happen? How is that possible?'' (Elon Musk ) La curiosità verso i cambiamenti del mondo è la premessa necessaria per ...

Come si fanno i sondaggi politici : E possiamo fidarci, dopo gli errori degli ultimi anni? Sapere Come funzionano è un buon modo per imparare a leggerli The post Come si fanno i sondaggi politici appeared first on Il Post.