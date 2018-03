Come cancellarsi da Facebook e dagli altri social network

wired

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Chi è stanco di stare appresso a notifiche, commenti, cuoricini e qualsivoglia contenuto sui propri profili, al netto delle “diete digitali” (non bastassero quelle alimentari), o chi è in ansia dopo l’ennesimo scandalo sull’utilizzo improprio dei dati (vedi alla voce: Cambridge Analytica) può a un certo punto scegliere didao dalle altre piattaforme a cui è iscritto. Se si aspetta però che igli rendano la vita facile, si illude: sono aziende e,tali, vivono delle informazioni degli utenti. Sono quelle la merce di scambio, e vogliono tenersele. Non potendo corteggiare il clientefarebbe un qualsiasi fornitore di adsl alla minaccia di un contratto da recidere, mettono in atto diverse strategie per evitare la fuga. Basta pensare a quanto sia difficile rimuovere il proprio nome da certe mailing list, ...