Combo Life | la nuova vita di Opel col partner francese

Opel Combo Life - il multispazio che sembra una familiare – FOTO : Tanti anni fa, quando – per dire – nella Roma avviata allo scudetto giuocava Hidetoshi Nagata, ebbi per un paio di settimana un multispazio – o MPV, Multi Purpose Vehicle, come dicono gli angolofoni, o di vecchia generazione. Un giro in Toscana, per provare una moto, e un week-end a Trieste, per correre la mezza maratona, misero a dura prova la mia schiena. Molta acqua è passata sotto i ponti e, giurano i costruttori, i furgoncini ...