COLONY - Finalmente la data del ritorno della serie!

lostinaflashforward

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Signore e signori, abbiamo una. Dopo tante attese e indiscrezioni,sappiamo quando torneràcon la sua attesissima terza stagione. Continuate la lettura per scoprire la!La terza stagione ritornerà Mercoledì 2 Maggio 2018, cambiando di fatto il giorno di messa in onda rispetto alle passate stagioni, che era il Giovedì. Per l'occasione, è stata rilasciata la trama ufficiale, che vi riportiamo qui di seguito:"La terza stagione diinizia sei mesi dopo la fuga dei Bowman dal blocco di Los Angeles, mentre Will e Katie combattono per ricostruire la loro famiglia nel mondo oltre le mura. Quando la loro pacifica esistenza viene sconvolta, si trovano in un odissea chesvelerà la terrificante verità dietro i misteriosi occupantiTerra e ancora una volta i nostri eroi sono costretti a schierarsi."Insomma, per utilizzare un'espressione gergale, la ...