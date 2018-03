Coldiretti | il business delle agromafie sale a 21 8 miliardi | balzo del 30% nell’ultimo

Alimenti - Coldiretti : il marchio della mafia a tavola è un business milionario : Un business milionario che si estende dai ristoranti ai prodotti, dal caffè “Mafiozzo” stile italiano dalla Bulgaria agli snack “Chilli mafia ” della Gran Bretagna, dalle spezie “Palermo mafia shooting” della Germania fino alla salsa “SauceMaffia” per condire le patatine e quella “SauceMaffioso” per la pasta scovate a Bruxelles nella Capitale d’Europa. È quanto afferma la Coldiretti che, nel commentare positivamente la sentenza della Corte Ue ...

Coldiretti - infiltrazioni della malavita : business da 21 - 8 miliardi nell’agroalimentare : Anche per effetto delle infiltrazioni della malavita nelle attività di autotrasporto, si distrugge la concorrenza e il libero mercato legale con il risultato della moltiplicazione dei prezzi che per l’ortofrutta arrivano a triplicare dal campo alla tavola: lo rileva Coldiretti in riferimento alla cattura del latitante Antonino Pesce appartenente alla omonima cosca della ‘Ndrangheta infiltrata nel settore del trasporto degli agrumi. Si ...