Cloak & Dagger | il primo trailer della nuova serie Marvel

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Non c’è ormai fine alle nuove produzioni legate al mondo dei supereroi, in particolare a quelliComics: quest’estate farà il suo debutto, infatti, anche unatv intitolata, che andrà a rivolgersi in particolare al pubblico giovane. Protagonisti sono due adolescenti che, innamorandosi, scoprono anche come gestire i loro misteriosi poteri. In queste ore è stato diffuso ilche ci fa scoprire il loro mondo. Come si vede nel video di anticipazione qui sopra, gli attori Olivia Holt e Aubrey Joseph interpreta due personaggi opposti eppure fatalmente attratti l’una dell’altro: lei è Tandy alias, una ragazza dal passato poco chiaro che però ha la facoltà di creare lame di luce; lui, Tyrone o, invece cerca di splendere come un ragazzo modello ma può manipolare una forza oscura per teletrasportarsi e piegare lo ...