Clippers ancora ko | playoff addio

NBA 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

NBA - Philadelphia rimonta e vince ancora - Clippers in scioltezza contro New York : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 110-99 IL TABELLINO La crescita di una giovane squadra con ambizioni di titolo in futuro non si vede solamente dai picchi di rendimento, ma dalla continuità di ...

Nba italiani : Belinelli e Phila vincono ancora - Clippers ok ma Gallo si ferma : Una vittoria per Marco Belinelli, due settimane di stop per Danilo Gallinari: ecco come è andata la notte degli italiani in Nba. Joel Embiid, 23 anni, colonna di Philadelphia. Ap Philadelphia 76ers-...

NBA - Boston crolla ancora : Gallinari ne fa 20 e i Clippers volano : Doc Rivers lo aveva detto: osservare da vicino i Boston Celtics in occasione del ritiro della maglia di Paul Pierce era stata un'esperienza illuminante. Pochi giorni dopo, i suoi L.A. Clippers hanno ...