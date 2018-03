Clima | l’esperto | non esiste la meteorologia “fai da te”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) “Nonla‘fai da te’. Dietro una previsione c’è una grande organizzazione. Il grande sviluppo dei social network e nello specifico la diffusione delle informazioni meteo in maniera così massiccia e capillare ha certamente creato qualche problema di accreditamento e di verifica delle fonti“. Lo dice, in un’intervista a Labitalia, Francesco Laurenzi, colonnello dell’Aeronautica militare e noto meteorologo televisivo, in vista della Giornata mondiale della. “Una volta -fa notare- laveniva gestita in maniera quasi esclusiva e soprattutto autorevole dall’Aeronautica Militare. In pratica, si sapeva che la previsione veniva fatta da un meteorologo professionista che aveva a disposizione una grande struttura. Ora sul web il servizio meteo dell’Aeronautica, anche se molto accreditato, sembra uno dei ...