Clemente Mastella ferito in incidente stradale Ho visto la morte con gli

Clemente Mastella ferito in un incidente stradale - amputato un dito : "Ho visto la morte con gli occhi" : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, in seguito ad uno scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra automobile, alla cui guida c'era una donna. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita di Dragoni (Caserta). Mastella avrebbe subito lesioni a una mano e l'amputazione della falange di un dito, ma le sue condizioni generali non destano ...

Incidente stradale per Clemente Mastella : "Ho visto la morte con gli occhi" : Clemente Mastella è rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale nel casertano. L’Incidente è avvenuto sulla statale Telesina, nei presi dello svincolo di Dragoni. Mastella avrebbe subito lesioni a una...

Clemente Mastella - incidente stradale e falange amputata/ Ultime notizie - ricoverato il sindaco di Benevento : Campania, incidente stradale per Clemente Mastella: ferito, falange amputata dopo lo schianto sulla statale a Caserta. Ultime notizie e aggiornamenti: ricoverato, a breve trasferito a Roma(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 20:08:00 GMT)

Clemente Mastella ferito in incidente stradale in Campania : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, in seguito ad uno scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra automobile, ...

Incidente stradale - ferito Clemente Mastella : Incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. E' accaduto poco fa. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte...

Clemente Mastella lancia un appello al ministro Minniti : "Neve e gelo hanno creato disagi - si voti anche lunedì" : "Considerata l'eccezionale ondata di maltempo che sta investendo il nostro Paese e, in particolare, anche il Mezzogiorno, chiedo al ministro dell'Interno se, con proprio decreto, estenda il voto anche alla giornata di lunedì 5 marzo, almeno fino alle ore 14". È l'appello che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, lancia al ministro Minniti."Credo - aggiunge Mastella - che ci saranno difficoltà anche per la composizione ...

Clemente Mastella entra ufficialmente in Forza Italia : Mancavano solo le formalità. Che sono arrivate sabato scorso a Napoli dove Clemente Mastella ha ufficialmente annunciato l’adesione a Forza Italia. Il sindaco di Benevento, alla presentazione delle liste e delle candidature del partito azzurro in Campania, ha dichiarato d’essere entrato nel partito perché intenzionato a combattere i populismi.Clemente Mastella, come riporta Repubblica Napoli, ha motivato il suo ingresso in ...

Benevento. La moglie di Clemente Mastella candidata con Forza Italia : La decisione era nell’aria. Clemente Mastella aderisce a Forza Italia. L’ufficialità è stata data dallo stesso sindaco di Benevento. Mastella ha