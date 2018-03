Clarissa Marchese si sposa! La proposta di matrimonio del fidanzato Federico Gregucci

Uomini e Donne : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : Clarissa Marchese , dopo Uomini e Donne , sposa Federico Gregucci E’ trascorso poco più di un anno da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne , ma da quel momento la loro vita è cambiata per sempre. I due ex protagonisti del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, da poco si sono trasferiti a Miami, in Florida, per questioni lavorative. Ed è proprio dalla località in ...

Uomini e donne - Clarissa Marchese da tronista a studentessa a Miami : Clarissa Marchese cambia vita. La ex tronista di Uomini e donne è infatti volata a Miami per amore, in quanto il fidanzato Federico Gregucci, conosciuto nello studio del dating show di Maria De Filippi, è stato ingaggiato dall’Accademy della Juventus per allenare oltreoceano gli Under 11. Un’opportunità ghiotta per il ragazzo, al punto che la bella Clarissa non ha esitato a fare le valigie e seguirlo. Approfittando di questo nuovo ...