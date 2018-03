Cinque talenti che puntano al ruolo di sorpresa

newsgo

: Cinque i talenti premiati martedì sera, al Museo del Tessile. Jci di Varese, con il Lions Club Busto Host e il patr… - IlMondodiRamy : Cinque i talenti premiati martedì sera, al Museo del Tessile. Jci di Varese, con il Lions Club Busto Host e il patr… - martyficarola30 : RT @chevitaorribile: Uno dei miei talenti è guardare cinque anni di serie tv in meno di una settimana - madeinthexpmx : RT @chevitaorribile: Uno dei miei talenti è guardare cinque anni di serie tv in meno di una settimana -

(Di mercoledì 21 marzo 2018)chealdiRussia 2018 per noi italiani sarà il Mondiale più triste degli ultimi sessant’anni. Lo guarderemo da casa, con usi e costumi sbaragliati dopo aver scandito la nostra vita ad intervalli di quattro anni. Se gli Azzurri non ci saranno, non mancheranno sicuramente grandi campioni come Messi e …