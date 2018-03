Cineporno | porcelloni dell’ultima oasi protetta Il ‘pornologo’ Capozzi | “Un’arte

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) “Il muro di Berlino”. C’è chi lo supera con gli occhi piantati in terra. Chi sterza all’improvviso e sparisce nel buio. E ci sono quelli che ormai se ne fregano, per sfrontatezza o rassegnazione. ‘Il muro di Berlino’ – l’ha battezzato Pierre, habitué del piccolo mondo porno del cinema Centrale a Genova – è una porta di cristallo nera. Da una parte via San Vincenzo: luci di negozi, urla di liceali, profumo di focaccia. Dall’altra parte un attimo di buio che ti fa sgranare le pupille. Un silenzio da cui emergono mugolii, rantoli, urla. Lasciate ogni pudore o voi che entrate. Ormai il confine è superato: sei in un cinema porno. video di Pietro Barabino La domanda ‘Scusi, ma cosa proiettate oggi?’ ti muore in bocca. Ass Parade, è scritto sulla locandina. Ma gli spettatori non ci fanno caso. Pagano 7 euro e tirano dritti. Certo che differenza con i titoli ...