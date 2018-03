Cina | Fitch conferma rating A+ con outlook stabile

Fitch conferma rating 'A+' sulla Cina : L'agenzia di valutazione, in una nota, rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto alla crescita, le stime ...

Cina - Fitch : criticità dopo tensioni Usa : 3.10 Fitch mantiene il rating "A+" sulla Cina con outlook stabile, ma segnala alcune criticità. L'agenzia di valutazione, in una nota, rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto alla crescita, le stime sono di un Pil a +6,5% nel 2018 e a +6,1% nel 2019, in calo rispetto al 6,9% registrato nel 2017.