Ciclismo | una montagna di soldi per la vittoria di Nibali alla Sanremo

Ciclismo : mercoledì si corre la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Una sola giornata di gara - poi anche la prova femminile : Grande novità nel format della storica Tre Giorni di La Panne: si corre su un solo giorno la corsa belga, che ha aggiunto però anche la prova femminile, che farà parte del circuito World Tour. Appuntamento a mercoledì 21 marzo con la gara al maschile: diretta TV prevista sui canali di Eurosport. Andiamo a scoprire la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Percorso Cambia, ovviamente, anche il percorso della prova: non ci sono più le consuete tre ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : Katarzyna Niewiadoma trionfa in solitaria con una grande azione. Secondo posto per Chantal Blaak - decima Elisa Longo Borghini : Finalmente Katarzyna Niewiadoma! La 23enne polacca, passata quest’anno alla Canyon SRAM, trionfa in solitaria nella 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, conquistando così, dopo tanti piazzamenti, la prima vittoria in una grande classica. Completano il podio le olandesi Chantal Blaak e Marianne Vos, con la campionessa del mondo che vince la volata per il Secondo posto. Una giornata molto duro a causa della forte ...

”È morta una leggenda”. Lutto nel motoCiclismo. Addio al grande che - con il suo intuito - ha portato in alto il nome dell’Italia : ”Ora siamo tutti orfani” : È stata una leggenda del motociclismo mondiale e simbolo stesso del made in Italy che vince. Un intuito ”geniale” che ha portato in alto il nome dell’Italia nel motociclismo mondiale. L’annuncio della morte è stato dato dai suoi collaboratori in una nota in cui si precisa che era da tempo malato e che presto verrà comunicata la data delle esequie. Ivano Beggio, storico presidente dell’Aprilia, è scomparso ...

Tirreno-Adriatico 2018 - una parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del Ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

Strade Bianche - una giornata da Ciclismo eroico per Tiesj Benoot : La Strade Bianche 2018 non ha risparmiato emozioni e colpi di scena. In una giornata davvero inclemente, con pioggia per quasi tutta la durata della corsa, è emerso il fiammingo Tiesj Benoot, talento della Lotto Soudal. Benoot è andato a riprendere e superare negli ultimi tratti di sterrato i due grandi protagonisti della corsa, Romain Bardet e Wout Van Aert, in fuga fin da 50 km dall’arrivo. Sagan, non ancora al top, non ha lasciato il segno, e ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : GANNA ORO!!! Elisa Balsamo sfortunata quarta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare , venerdì 2 marzo, dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna esalta l’Italia. Elisa Balsamo sfortunata - ad un punto dalle medaglie : Altra giornata emozionante ai Mondiali di Ciclismo su pista 2018 in quel di Apeldoorn (Olanda). Quattro titoli assegnati, una medaglia d’oro per l’Italia che sta continuando a dimostrarsi davvero in forma in questa edizione iridata. Filippo Ganna è stato davvero meraviglioso nell’inseguimento individuale maschile. L’asso della UAE Emirates, dopo aver trascinato ieri al bronzo il trenino azzurro, oggi è riuscito ...

Ciclismo - vicino il processo per Chris Froome? Il caso salbutamolo vicino a una sentenza. Domani il debutto ingara : Chris Froome è pronto per il debutto alla Ruta del Sol: Domani il britannico tornerà in sella per affrontare la piccola corsa a tappe in Spagna, torna in strada dopo quasi cinque mesi d’assenza. Sul vincitore di quattro Tour de France pende la spada di Damocle della non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (vinta davanti a Vincenzo Nibali). C’è grande attesa per sapere quale sarà la sentenza ...

Un farmacista, un ex dirigente e il proprietario della GFDD Altopack Eppela, una squadra dilettantistica di ciclismo, sono stati arrestati a Lucca per aver dato farmaci vietati ai corridori della squadra. L'indagine è iniziata qualche mese fa, in seguito alla morte

Ciclismo - operazione antidoping : arrestati i dirigenti di una delle maggiori squadre dilettantistiche italiane : Era il presidente della squadra a incoraggiarli a prendere epo in microdosi, ormoni della crescita e antidolorifici a base oppiacea. Lo faceva con tutti i suoi atleti, alcuni giovanissimi. È quanto emerge dal blitz antidoping concluso dalla polizia a Lucca che ha portato a numerosi arresti tra i dirigenti della GFDD Altopack Eppela, una delle maggiori squadre di Ciclismo dilettantistico italiano. Tra gli arrestati, oltre al proprietario del team ...

Ciclismo - Chris Froome e il ritorno in gara : una risposta a tutto il gruppo? Il caso salbutamolo non lo fa tremare - attesa per la sentenza : Chris Froome sarà dunque in strada, si rimetterà il numero sulla schiena e proverà a dare spettacolo alla Ruta del Sol, piccola corsa a tappe che si svolgerà in Spagna dal 14 al 18 febbraio. Mancano dunque appena nove giorni al ritorno in gara del Campione britannico che deve ancora affrontare il processo per la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna, vinta davanti a Vincenzo Nibali. Il capitano del ...

Ciclismo - il caso di Froome : necessità di fare chiarezza sulla vicenda. Il Tribunale antidoping Uci è più vicino : necessità di fare chiarezza. E’ questo quel che chiedono un po’ tutti sul caso di positività al salbutamolo di Chris Froome. Sostanza rinvenuta nelle urine del campione del pedale britannico nella Vuelta 2017 che ha aperto un dibattito mediatico e non solo sul da farsi tra l’Uci che spinge per un’autosospensione e la Sky che, dal proprio punto di vista, ritiene non vi siano le basi per procedere in questo senso, credendo ...

Ciclismo - Giacomo Nizzolo : “Il successo è una liberazione. Prima Sanremo - poi Classiche del Nord” : Dal sogno tricolore ad un 2017 da incubo. La vita dello sportivo, come quella di tutti i giorni, ti mette davanti a momenti eccezionali ed altri da dimenticare. L’importante è andare avanti e Giacomo Nizzolo ci è riuscito, tornando al top della condizione e trovando, in questo 2018, un successo che mancava ormai da troppo tempo. Lo ha intervistato la Gazzetta dello Sport. “Mi sono fatto un bel regalo di compleanno. Ci tenevo a ...