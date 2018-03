Ciclismo | Gianni Moscon rinnova con il Team Sky fino al 2020! Ora si punta alle Classiche

oasport

(Di mercoledì 21 marzo 2018)proseguirà la propria avventura con ilSky. Lo squadrone britannico, infatti, ha dato seguito alla volontà di proseguire il rapporto con il forte ciclista trentino e gli ha cosìto il contrattoal 2020. Il 23enne, come riporta la Gazzetta dello Sport, continuerà dunque a militare per la corazzata con l’obiettivo di continuare a crescere e di diventare un punto di riferimento nei prossimi anni. Per le grandi corse a tappe non è ancora pronto e non ha ancora i gradi di capitano visto che è chiuso da Chris Froome ma può già guardare con ottimismoprossimedel Nord a partire dal Giro delle Fiandre in programma il 1° aprile, anticipato dalla Harelbeke di venerdì e dalla Gand-Wevelgem di domenica. La decisione di rimanere in Sky e di non fare il salto in una formazione che gli garantisse subito un ruolo di primo piano si rivelerà corretta? ...