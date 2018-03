Ciclismo - Elia Viviani conquista La Panne : Da grande favorito Elia Viviani ha messo la sua firma sulla Brugge – De Panne, la nuova corsa in linea nata sulle ceneri della scomparsa e gloriosa Tre Giorni di La Panne. La gara non presentava muri e pavè nella parte finale, ma il vento ha creato comunque un certo scompiglio, frazionando il gruppo. Viviani ha contato su una squadra molto forte per lanciare lo sprint, ma nelle ultime battute ha perso il contatto con i compagni. Il veronese ha ...

Ciclismo - Elia Viviani : “La Milano-Sanremo è il mio sogno. E’ venuto il momento di realizzarlo” : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Ciclismo : Elia Viviani e Sonny Colbrelli protagonisti al Dubai Tour - Vincenzo Nibali si fa vedere : Con tre vittorie in cinque tappe e il successo finale, gli atleti italiani sono stati assoluti protagonisti del Dubai Tour 2018, che si è concluso nella giornata di sabato. In particolare, Elia Viviani e Sonny Colbrelli hanno già dimostrato di avere una buona gamba in visto delle prossime gare stagionali e, perché no, di quella Milano-Sanremo che potrebbe essere il primo grande obiettivo di entrambi. Non possiamo che partire, per quanto fatto, ...

Ciclismo - Elia Viviani nuovo 'sceicco di Dubai' : il velocista vince la tappa e la classifica generale [VIDEO] : Ordine d'arrivo dell'ultima tappa del Dubai Tour 1 Elia Viviani , Ita, Quick Step Floors 3h05'28' 2 Marco Haller , Aut, Team Katusha Alpecin +'0; 3 Adam Blythe , GBr, Aqua Blue Sport +'0; 4 Jean-...

Ciclismo : Elia Viviani brilla in Australia - bene Giacomo Nizzolo e Filippo Ganna a San Juan : Con Vuelta a San Juan e Tour Down Under ormai in archivio, possiamo provare a trarre un primo bilancio per quanto visto fino ad ora da parte dei corridori italiani impegnati nel primo scorcio della stagione. Partiamo proprio dall’Australia, dove è stata inaugurato il World Tour 2018. Fari ed entusiasmi puntati su Elia Viviani, che nell’inverno ha lasciato il Team Sky per passare alla QuickStep-Floors, che ha perso Marcel Kittel ...

Ciclismo : Elia Viviani chiude al secondo posto a Melbourne nella Towards Zero Race : Prosegue l’ottimo inizio di stagione di Elia Viviani. Il corridore azzurro della Quick Step, reduce dalla vittoria nella terza tappa del Tour Down Under a Victor Harbon, ha centrato un altro ottimo risultato nella Towards Zero Race, in Australia, chiudendo al secondo posto preceduto allo sprint dall’irlandese della Bora-Hansgrohe Sam Bennett. Terzo l’australiano Steele von Hoff, non nelle posizioni che contano invece Caleb ...

Ciclismo - Tour Down Under - Elia Viviani deluso : 'ecco cosa è successo in volata' : Elia Viviani è deluso per la prestazione realizzata al Tour Down Under, la prima corsa che apre il calendario WorldTour Elia Viviani ha chiuso in quarta posizione la prima tappa del Tour Down Under. ...