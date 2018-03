Cibo a regola d’arte | Massari e Borghese presentano l’evento food del Corriere - Diretta

Usa - offre Cibo e acqua a immigranti irregolari : arrestato per immigrazione clandestina : Usa, offre cibo e acqua a immigranti irregolari: arrestato per immigrazione clandestina Il volontario di una organizzazione umanitaria arrestato al confine tra Usa e Messico poche ore dopo che il gruppo ha reso pubblico un video in cui gli agenti di pattuglia alla frontiera distruggono le taniche di acqua lasciate nel deserto dai volontari.Continua a […] L'articolo Usa, offre cibo e acqua a immigranti irregolari: arrestato per immigrazione ...