Chiara Ferragni | travaglio lungo e parto complicato | l’influencer si racconta

Chiara Ferragni ha partorito - la foto in lacrime con Fedez : "È stato lungo e faticoso" : Un parto lungo e faticoso per Chiara Ferragni . Chiara Ferragni ha partorito il 19 marzo e lei e Fedez hanno dato il benevenuto sui social al loro primo figlio, Leone Lucia con un tenero...

È nato Leone Lucia. L’album dei meme dedicati al figlio di Chiara Ferragni e Fedez : Tra la notte del 19 aprile e la mattina del 20 è nato Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez . Sul web in tantissimi hanno commentato la notizia facendo gli auguri ai nuovi genitori e felicitandosi per la nascita nel segno dei pesci. Ma il potere mediatico del fiocco azzurro ha dato vita anche a meme , commenti ironici e tweet che hanno portato l’hashtag # Leone tra i trend topic di Twitter e Instagram. LEGGI ANCHE Chiara Ferragni e ...

Chiara Ferragni - la foto in lacrime con Fedez - dopo l'arrivo di Leone : "Sembrava la scena di un film - di un sogno" : Piangono, stretti in un abbraccio, mamma Ferragni e papà Fedez . dopo il silenzio social, sull'account Instagram dell'influencer compaiono gli scatti del parto. Leone Lucia è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo e i genitori condividono adesso con i follower l'emozione di una nascita tanto attesa."Sono le lacrime più belle che abbia mai versato", scrive la Blonde Salad nella didascalia, "Questo è stato il momento ...

Le lacrime più belle di Chiara Ferragni : «Quando Leo è nato» : Il giorno dopo. Chiara Ferragni , 30 anni, racconta l’emozione del parto in un altro bellissimo scatto. E scrive: «Queste sono le migliori lacrime che io abbia mai pianto». E ancora: «Questo è il momento in cui abbiamo visto Leo nascere: non avevo mai provato un sentimento simile», aggiunge ad accompagnare una foto stretta al suo Fedez, neo-papà orgoglioso, «È stato un lungo travaglio, ero esausta, e vivere quest’esperienza con al ...

Chiara Ferragni E FEDEZ GENITORI/ Foto - è nato Leone : il rapper lo culla - la blogger riprende : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ sono diventati GENITORI : nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone , venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:50:00 GMT)

E’ arrivato Leon Lucia - figlio di Chiara Ferragni e Fedez : Chiara e Federico-Leonardo sono diventati genitori. Una cosa normale tra due ragazzi che si amano e che decidono di condividere la vita assieme e a crescere un figlio. I due ragazzi in questione sono però Chiara Ferragni tra le più famose fashion blogger Italiana e Fedez il noto rapper famoso per canzoni e tatuaggi, per diversi brani che hanno scalato la Hit e per la partecipazione ad X-Factor. Due giovani personaggi molto in vista ...