Chiara Ferragni | la foto in lacrime con Fedez | dopo l' arrivo di Leone | Sembrava la

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Piangono, stretti in un abbraccio, mammae papàil silenzio social, sull'account Instagram dell'influencer compaiono gli scatti del parto.Lucia è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo e i genitori condividono adesso con i follower l'emozione di una nascita tanto attesa."Sono lepiù belle che abbia mai versato", scrive la Blonde Salad nella didascalia, "Questo è stato il momento in cui abbiamo vistovenire alla luce: non avevo mai provato prima queste sensazioni. È stato un lungo travaglio, ero esausta e vivere questa esperienza con il mio amore al mio fianco mi ha dato la migliore motivazione.la scena di un film, di un sogno. Ho iniziato a piangere quando ho visto questaperché significa molto. Ti amiamo tantissimo piccolo Leoncino".These were the best tears I've ever cried. This was ...