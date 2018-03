Chi sono i Cacciatori | 100 super carabinieri in guerra contro la ' ndrangheta

Leone Lucia Ferragni - Chiara e Fedez sono genitori!/ La prima foto del rapper col "Leoncino" in braccio : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:16:00 GMT)

“Chiuso per lutto” - reazione choc del cliente al ristorante. La notizia ha subito fatto il giro del web e la polemica si è scatenata in un batter d’ocChio. Quelle parole sono davvero intollerabili : La rete a volte (ormai purtroppo sempre più spesso) sa essere davvero malefica. Per fortuna, però, a segnalare certi “orrori” del web ci pensa sempre qualche anima benevola. Chi in questi casi è un vero e proprio megafono è proprio Selvaggia Lucarelli, la quale condivide sui suoi profili social questi scempi affinché siano da esempio: un esempio da non imitare, ovviamente. Il ristorante resta chiuso a causa di un lutto e cosa ...

Millennials : Chi sono - in che anni sono nati e perché tutti ne parlano : Millennials. Boomers. Generazione X. Chi sono in realtà? I sociologi preferiscono parlare di fasce d’età. Nelle società tradizionali, studiate dall’antropologia, esistevano gruppi specifici e rigidi per classi d’età. Ma nella società liquida contemporanea i confini sono mobili e variabili come, e soprattutto, i loro destini. I “Millennials” sono nati tra il 1981 e il 1996, prima del millennio da cui il nome, giovani ...

Disturbi del basso tratto urinario : lo stare seduti e l’inattività fisica possono aumentarne il risChio : stare seduti a lungo e una bassa attività fisica sono collegati allo sviluppo di Disturbi del basso tratto urinario (LUTS), secondo uno studio condotto su 69.795 uomini coreani di mezza età e pubblicato sulla rivista medica BJU International. Un team guidato dai ricercatori del Kangbuk Samsung Hospital, in Corea del Sud, ha scoperto che il tasso di incidenza dei Disturbi del basso tratto urinario – che si riferiscono a Disturbi nel riempimento ...

Lo stare seduti e l’inattività fisica possono aumentare il risChio di disturbi del basso tratto urinario : stare seduti a lungo e una bassa attività fisica sono collegati allo sviluppo di disturbi del basso tratto urinario (LUTS), secondo uno studio condotto su 69.795 uomini coreani di mezza età e pubblicato sulla rivista medica BJU International. Un team guidato dai ricercatori del Kangbuk Samsung Hospital, in Corea del Sud, ha scoperto che il tasso di incidenza dei disturbi del basso tratto urinario – che si riferiscono a disturbi nel riempimento ...

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - Chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

“Amm fatt ammore”. Eleonora Pedron si è fatta scoprire : addio Tommy Vee - ecco Chi è il nuovo compagno (famoso). E come sono stati beccati : La notizia della rottura tra i due era ormai nell’aria da parecchio tempo, confermata a più riprese dopo giorni di indiscrezioni. Tra la bella Eleonora Pedron e il deejay Tommy Vee l’amore è infatti arrivato al capolinea, senza possibilità di ripensamenti. A maggior ragione perché nella vita della showgirl italiana pare già esserci un altro uomo. Gli amanti dei ritorni di fiamma e delle storie dal lieto fine a sorpresa, però, ...

Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati : i due tornano di nuovo single : Chiara Basi e Simone Zaza si sono lasciati: dopo due anni di convivenza i due ritornano single Tra Chiara Basi e Simone Zaza pare sia ufficialmente finita. A riportare la notizia oggi è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Nella rubrica Chicche di Gossip, infatti, è stato scritto che i due abbiamo deciso di […] L'articolo Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati: i due tornano di nuovo single proviene da Gossip e Tv.

Simone Zaza e Chiara Biasi si sono lasciati/ Lui si consola con una "bombastica ex concorrente di reality" : Il capitolo Simone Zaza e Chiara Biasi sembra ormai essere chiuso e mentre lei lascia la casa comune, lui è pronto a consolarsi con un volto noto della tv, ma di chi si tratta?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:48:00 GMT)

L'indiscrezione : "Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati" : Sembra proprio che la storia d'amore tra Simone Zaza e Chiara Biasi sia giunta al capolinea soltanto dopo due anni di passione. A rivelare L'indiscrezione è il settimanale Chi nel numero in edicola da ...

Maltempo - altro che Burian : niente neve persino a L’Aquila - ma le scuole sono Chiuse : Nel timore di abbondanti nevicate sono state chiuse oggi le scuole di ogni ordine e grado a l’Aquila: fiocchi sono caduti nella prime ore della mattina con un accumulo a terra molto modesto, circa 2 cm. La viabilità è regolare. Il provvedimento di chiusura degli istituti scolastici è stato firmato ieri sera dal sindaco Pierluigi Biondi, e deciso in considerazione dell’avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di ...

Ivan Zazzaroni a muso duro contro le accuse : 'Non sono omofobo : vi sfido a trovare la Chimica tra un etero e un gay ' : Ivan Zazzaroni è stato subissato di critiche. Da parte della comunità gay, che l'ha accusato di omofobia. Perché durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle il giornalista sportivo non ha ...

Rassegna 21.3. Dario e Giorgio - ecco Chi sono i vigili del fuoco morti nell'esplosione a Catania : Repubblica Politica . Berlusconi, sì al governo di programma con M5S. Presidenza della Camera verso i Cinquestelle. Fico in pole per Montecitorio. Senato a Forza Italia: accordo vicino. Casaleggio: '...

Il Paradiso delle Signore non si farà a Torino - caso Chiuso : “Non ci sono i margini” : sono tempi duri questi per la fiction italiana e per i fan de Il Paradiso delle Signore. Mentre Mediaset sembra voler chiudere i rubinetti a favore di trash e reality, la Rai continua a portare a casa grossi successi ma anche delle porte in faccia difficili da digerire. È questo il caso de Il Paradiso delle Signore che, a quanto pare, non si farà nel Centro di Produzione di Torino come preventivato ma dovrà trovare un altro ...