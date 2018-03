Chi l’ha visto? | “Miriam Mazzocchi si è allontanata in modo volontario”

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 21 marzo : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 21 marzo: Federica Sciarelli si occuperà dei casi di Immacolata Villani e Alessandro Neri Torna questa sera l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma televisivo che da anni si occupa di persone scomparse e dei più importanti casi irrisolti di cronaca nera. Ecco tutte le Anticipazioni sui servizi previsti durante la puntata di mercoledì 21 marzo. Chi l’ha visto 2018: ...

Alessandro Neri - omicidio Pescara/ Dubbi sull’alibi del cugino e sull’auto bruciata (Chi l’ha visto) : Alessandro Neri, omicidio Pescara: il caso resta ancora irrisolto e ricco di Dubbi, dall'alibi del cugino all'auto bruciata e compattata. Il giallo stasera a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Terzigno - Immacolata Villani uccisa dal marito suicida/ “Amavo mamma" : lettera alla figlia (Chi l’ha visto) : Terzigno, Imma Villani uccisa dal marito suicida: l'ennesimo caso di femminicidio avvenuto nel Napoletano al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:28:00 GMT)

“Affettuosi come donne”. Isola - la ‘strana voce’. In Honduras la sensualità l’ha fatta da padrona e tra i due naufraghi ‘è scoppiata la passione’ : “Li ho visti con i miei ocChi” : All’Isola degli scandali si va ancora a caccia dei fedigrafi. Nelle ultime settimane era spuntato fuori il gossip, lanciato da Eva Henger, che due naufraghi impegnati hanno avuto una relazione pericolosa. Subito i riflettori sono stati puntati su Amaurys Perez, dal momento che l’ex naufraga aveva parlato di un uomo prestante dalla pelle ambrata e sulla lei, dopo qualche incertezza è spuntato fuori il nome di Cecilia Capriotti. Ma non è ...

“Perché l’hanno uccisa”. L’agghiacciante verità su Mariam Moustafa. Si stringe il cerChio sull’italiana morta dopo il feroce pestaggio delle bulle : La Procura di Roma vuole vederci chiaro sulla morte di Mariam Moustafa, la ragazza italiana di origini egiziane picchiata da un gruppo di ragazze e deceduta dopo tre settimane di coma a Nottingham. É stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di omicidio, ed è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Intanto sui motivi dell’omicidio si fa sempre più accreditata una tesi: Mariam Moustafa potrebbe essere ...

Cecilia Capriotti : la moglie di Amauryz l’ha Chiamata piangendo : Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti si svela: le telefonate della moglie di Amaurys Perez Cecilia Capriotti è tornata a parlare del presunto flirt tra i due naufraghi impegnai in Italia. La showgirl si è tirata fuori da questo gossip sin dal primo momento. In ogni caso, c’è ancora chi crede che sia proprio lei la […] L'articolo Cecilia Capriotti: la moglie di Amauryz l’ha chiamata piangendo proviene da Gossip e Tv.

“Cresciuta in Italia - l’hanno uccisa mentre inseguiva i suoi sogni” : la morte orribile a 18 anni - massacrata senza pietà (e senza motivo) sotto gli ocChi di tutti. Una storia che fa rabbia : Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti Italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo ...

“No - non è possibile”. Omicidio Cisterna di Latina - la verità degli inquirenti dopo le accuse di ‘Chi l’ha visto?’ : “In quell’appartamento…” : Il servizio di Chi l’ha visto andato in onda il 14 marzo sull’Omicidio delle sorelline di Cisterna di Latina aveva sollevato un dubbio e cioè che i Gis, gruppo di intervento speciale dei carabinieri intervenuto attorno alle 11.30 del 28 febbraio, avrebbero rilevato la presenza di due persone vive all’interno dell’appartamento grazie ad un particolare apparecchio. Il procuratore capo di Latina non ha dubbi. In una ...

Pd sconfitto? “Ci sarà tempo per analizzare” : De Luca Junior festeggia il seggio al discopub. E Alfieri sfotte Chi l’ha battuto : Nonostante il risultato a dir poco disastroso del Partito Democratico in Campania alle ultime elezioni politiche, Piero De Luca, figlio del governare Vincenzo De Luca, riunisce i fedelissimi in un locale di Salerno per festeggiare l’elezione alla Camera dei Deputati (grazie al proporzionale, visto che non ce l’aveva fatta all’uninominale). Grandi assenti il padre e il fratello Roberto. Tra selfie e abbracci De Luca Junior ringrazia i ...

“Ilary… non ti si può guardare”. Buccia di banana per lady Totti. Un look che ha fatto rabbrividire e che ha creato non poChi scompensi. La Blasi si è fatta vedere proprio così e il web non l’ha perdonata : “Una delusione pazzesca” : C’è una domanda che serpeggia nei corridoi del gossip. Una domanda, un annoso dubbio che tutti hanno ma che in pochi hanno il coraggio di esprimere: ma Ilary Blasi come sceglie i vestiti? lady Totti è una bellissima donna, vanta un fisico perfetto e potrebbe veramente indossare ciò che vuole, le sta tutto bene. Ma forse no. Effettivamente ci sono degli abiti che nessuno dovrebbe indossare, capi d’abbigliamento che nessuno ...

“Cosa faceva ai 4 figli”. Elena Ceste : la verità dei nonni materni. ”Chi l’ha visto?” smaschera la nuova compagna di Michele Buoninconti - in carcere per l’omicidio della moglie : Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre, torna a parlare del caso di Elena Ceste, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata solo a diversi mesi di distanza, il 18 ottobre 2014 nelle acque del Rio Mersa, nelle campagne di Asti. Nel febbraio dello scorso anno la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva confermato la condanna a 30 ...

“È lei!”. Cadavere riemerge dal lago. Choc e un terribile sospetto. Il corpo è quello della transessuale scomparsa lo scorso gennaio. Del caso si era occupato “Chi l’ha visto?” : Macabro ritrovamento nel lago di Nemi, in provincia di Roma. Il Cadavere di un donna è stato notato da un pescatore della zona. Nonostante l’avanzato stato di decomposizione, gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità, si tratta della transessuale scomparsa un mese e mezzo fa: Ximenia Garcia. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Nemi e della sezione rilievi del Gruppo Frascati, oltre ai carabinieri di Lanuvio che stavano ...

Il Parlamento prende forma - ecco Chi c’è (e Chi non ce l’ha fatta) : Le camere cominciano a delinearsi e si palesa la bassa quota di rappresentanti femminili in Parlamento. Al momento le donne sono meno di un terzo degli eletti, 185 alla Camera e 86 al Senato. C’è però un primato: Elisa Tripodi è la prima donna valdostana a entrare in Parlamento. Tra le novità: le avvocatesse Lucia Annibali (Pd), Giulia Buongiorno (Lega) e Giuseppina Occhionero (Leu), oltre alla pentastellata Bianca Laura Granato (insegnante e ...

“Ale non c’è più”. Dopo l’annuncio a Chi l’ha visto - la scoperta. “Lo hanno ucciso così”. È giallo : E’ di Alessandro Neri il corpo senza vita trovato nel tardo pomeriggio nella zona di San Silvestro a Pescara. Del 29enne, di Pescara, non si avevano più notizie da lunedì Dopo che si era allontanato dalla sua abitazione, a Spoltore, a bordo della sua 500 rossa. La sua macchina era stata ritrovata ieri mattina in Via Mazzini a Pescara, assai distante dal luogo del ritrovamento. Il corpo del giovane, detto Nerino, è stato trovato in ...