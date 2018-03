Chi l' ha visto | anticipazioni 21 marzo 2018 | gli ultimi femminicidi | Mariam Moustafa e

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 21 marzo : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 21 marzo: Federica Sciarelli si occuperà dei casi di Immacolata Villani e Alessandro Neri Torna questa sera l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma televisivo che da anni si occupa di persone scomparse e dei più importanti casi irrisolti di cronaca nera. Ecco tutte le Anticipazioni sui servizi previsti durante la puntata di mercoledì 21 marzo. Chi l’ha visto 2018: ...

Alessandro Neri - omicidio Pescara/ Dubbi sull’alibi del cugino e sull’auto bruciata (Chi l’ha visto) : Alessandro Neri, omicidio Pescara: il caso resta ancora irrisolto e ricco di Dubbi, dall'alibi del cugino all'auto bruciata e compattata. Il giallo stasera a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Laura Petrolito - uccisa e gettata nel pozzo - Siracusa/ Almeno 16 coltellate dal compagno (Chi l'ha visto) : Laura Petrolito, uccisa e gettata nel pozzo, Siracusa: il compagno Paolo Cugno si è avvaldo della facoltà di non rispondere, fermo convalidato. Almeno 16 contellate inflitte.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Terzigno - Immacolata Villani uccisa dal marito suicida/ “Amavo mamma" : lettera alla figlia (Chi l’ha visto) : Terzigno, Imma Villani uccisa dal marito suicida: l'ennesimo caso di femminicidio avvenuto nel Napoletano al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Chi l'ha visto - Terzigno : due lettere per la figlia dal papà omicida. 'Una per quando sarà grande' : Chi l'ha visto , Terzigno: il papà omicida lascia una lettera alla figlia. Una vera tragedia quella accaduta a Terzigno , in provincia di Napoli, dove una mamma di 31 anni è stata uccisa a colpi d'...

Chi l'ha visto? focus sui tanti femminicidi : anticipazioni 21 marzo : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 21 marzo L'...

Anticipazioni Chi l'ha visto? puntata del 21 marzo 2018 - : Chi l'ha visto? torna questa sera alle ore 21.15 su Rai 3 con una nuova puntata. Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di sparizione e di cronaca nera, si soffermerà sui tragici femminicidi avvenuti negli ultimi giorni e sulla misteriosa morte di Alessandro Neri. Chi l'ha visto? torna questa sera, 21 […]

Stasera TV Streaming Diretta 21 marzo : Le Iene Chi l'ha visto? : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 21 marzo 2018 Le Iene Alle 21.10 Canale 5 propone il film commedia, in prima visione televisiva, 'Tutte le strade portano a Roma' con Sarah ...

“No - non è possibile”. Omicidio Cisterna di Latina - la verità degli inquirenti dopo le accuse di ‘Chi l’ha visto?’ : “In quell’appartamento…” : Il servizio di Chi l’ha visto andato in onda il 14 marzo sull’Omicidio delle sorelline di Cisterna di Latina aveva sollevato un dubbio e cioè che i Gis, gruppo di intervento speciale dei carabinieri intervenuto attorno alle 11.30 del 28 febbraio, avrebbero rilevato la presenza di due persone vive all’interno dell’appartamento grazie ad un particolare apparecchio. Il procuratore capo di Latina non ha dubbi. In una ...

Strage di Latina - il procuratore smentisce "Chi l'ha visto?" : ?Le bambine sono morte subito? : Dal procuratore capo del Tribunale di Latina Andrea De Gasperis arriva la smentita alla tesi sostenuta dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" in merito alla Strage di Cisterna. Il...

Strage di Latina - il procuratore smentisce "Chi l'ha visto?" : le bambine sono morte subito : Dal procuratore capo del Tribunale di Latina Andrea De Gasperis arriva la smentita alla tesi sostenuta dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" in merito alla Strage di Cisterna. Il...