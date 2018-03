Centrodestra - a noi la presidenza del Senato. Camera ai 5 stelle

Centrodestra : 'A noi la presidenza del Senato - al M5s quella della Camera' : La presidenza del Senato al Centrodestra e un esponente del M5s a capo della Camera: è la proposta avanzata ai capigruppo parlamentari, al termine del vertice a Palazzo Grazioli. "Al fine di ...

Camere - Centrodestra : “A noi presidente del Senato - a M5s Camera. Invitiamo tutti i partiti a un incontro congiunto” : “Il centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5s il presidente della Camera. A tal fine anche per concordare i nomi i leader del centrodestra invitano le altre forze politiche ad un incontro congiunto domani”. E’ quanto si legge in una nota diffusa al termine del vertice ...

Meloni : noi disponibili solo a un governo di Centrodestra : Queste sono alcune delle proposte che Fratelli d'Italia sta già preparando per il prossimo Def, perché non vogliamo aspettare che la politica finisca di fare i suoi teatrini prima di occuparsi dei ...

M5S - LUIGI DI MAIO : “SENZA DI NOI NIENTE GOVERNO”/ Brunetta : “Aperti a dialogo”. Intesa con il Centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Berlusconi : Centrodestra ha vinto - a noi mandato per governare : "Il centrodestra è il vincitore politico di queste elezioni. I dati confermano che rappresentiamo la prima area politica del Paese. L'apporto numerico e politico di Forza Italia è stato determinante". Così Silvio Berlusconi su Fb, spiegando che "con questo risultato le forze del centrodestra potranno rafforzare ...

Elezioni - Salvini : “Un governo senza il Centrodestra? Sarebbe molto strano. A noi parte del voto di sinistra” : “Un governo senza il centrodestra, la coalizione più votata dagli italiani, Sarebbe sicuramente molto strano. Noi siamo pronti, abbiamo ottenuto voti al Nord ma tantissimi anche al Centro e al Sud: portare 170 parlamentari leghisti a Roma è un risultato che ci riempie di orgoglio. Renzi? Vittima della sua stessa arroganza, ma non voglio disturbarlo visto che so essere andato a sciare. L’Euro? Resta una moneta sbagliata che andrà ad ...

Renzi lascia e lacera il Pd. Di Maio : "Tocca a noi". Salvini : "Io leader del Centrodestra" : E' un addio condito da veleno quello di Matteo Renzi alla segreteria dem. Dopo la sonora sconfitta, il segretario ha annunciato che lascerà la guida del Pd, ma lo farà solo dopo...

Renzi : "Lascerò la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : "Mandato al Centrodestra"Di Maio : "Pronti a confronto per Camera e Senato" : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un'assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE