Cei | si trovi maggioranza per bene Italia

Gualtiero Bassetti - presidente Cei : "I partiti hanno il dovere di governare - si trovi maggioranza" : "Il 4 marzo gli italiani hanno votato. I partiti non hanno solo il diritto, ma anche il dovere di governare e orientare la società. Il Parlamento deve esprimere una maggioranza che interpreti non solo le ambizioni delle forze politiche, ma i bisogni fondamentali della gente, a partire da chi è in difficoltà". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in conclusione della sessione primaverile del ...