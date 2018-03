Catania | Procura apre inchiesta su esplosione

Rassegna 19.3. Traffico di migranti - la Procura di Catania sequestra la nave della Ong ProActiva : Nulla è impossibile" La Repubblica Economia. L'Onu taglia i ponti con i produttori del tabacco: stop ai finanziamenti

La procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave della ong spagnola Open Arms : La procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave della ong spagnola ProActiva Open Arms, che negli ultimi giorni è stata al centro di un piccolo caso internazionale. Lo scorso giovedì Open Arms aveva soccorso più di 200 migranti The post La procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave della ong spagnola Open Arms appeared first on Il Post.

Migranti - procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo minacce della Guardia costiera libica : La procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 Migranti. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i Migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata ...

Venduti dalle ambulanze alle agenzie funebri : indaga la procura di Catania Video : #Catania, ospedale Biancavilla: soltanto un uomo, per il momento è stato arrestato in to allo scandalo degli anziani terminali uccisi sulle ambulanze. Si tratta di Davide Garofalo di anni 42, considerato uno dei responsabili del decesso accelerato. Una storia che si ripete, e che va oltre ogni limite della dignita' umana. L'inchiesta è stata aperta dopo una soffiata di un probabile pentito, che nel mese di maggio scorso ha parlato con gli ...