E'per disastro colposo e omicidio colposo plurimo ildelladei Vigili del Fuoco coinvolti nell'esplosione di una palazzina a: due colleghi sono morti,un quarto è ricoverato con lui in rianimazione Per la procura è un atto dovuto, prima di compiere atti irripetibili che confluiranno nell'inchiesta.S'ipotizza che da parte deici sia stata "una cattiva valutazione dei fatti e avrebbero lavorato su una porta,pensando non fosse collegata allo stesso locale già saturo di gas".(Di mercoledì 21 marzo 2018)