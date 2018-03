Catalogna | Torrent avvia consultazioni per telefono

Catalogna : Torrent - detenuto Sanchez candidato a presidenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna - Torrent : Puigdemont rimane candidato : Il presidente del Parlament catalano Roger Torrent , Erc, ha detto questa mattina che Carles Puigdemont "è, e rimarrà" il candidato alla presidenza della Generalità anche dopo il rinvio sine die ...

Catalogna : Torrent propone incontro Rajoy : MADRID, 22 GEN - Il presidente del nuovo Parlament catalano Roger Torrent ha proposto al premier spagnolo Mariano Rajoy un incontro "con l'obiettivo di sbloccare la situazione anomala" nella quale si ...

Catalogna - gli indipendentisti di nuovo ai vertici delle istituzioni : il repubblicano Roger Torrent presidente del Parlament : Dopo la riconquista della maggioranza assoluta in seggi alle elezioni del 21 dicembre, il fronte indipendentista ha iniziato oggi la riconquista delle istituzioni della Catalogna portando il repubblicano Roger Torrent (Erc) alla presidenza del Parlament di Barcellona.È il primo atto in vista della difficile rielezione di Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles dopo che a fine ottobre Madrid aveva commissariato la regione ribelle ...

Catalogna - l'indipendentista Torrent eletto presidente del Parlament - : Durante il voto i deputati della maggioranza hanno voluto esprimere la loro solidarietà nei confronti degli indipendentisti in carcere o in esilio in Belgio, tra cui l'uscente Carles Puigdemont che ha ...

Catalogna : Torrent presidente Parlament : BARCELLONA, 17 GEN - Il deputato indipendentista di Girona Roger Torrent, esponente dei Repubblicani Catalani di Sinistra (Erc), è stato eletto presidente del nuovo Parlament catalano. Torrent è stato ...