Carolina Kostner super ai Mondiali di pattinaggio

Mondiali - Carolina Kostner in testa dopo il corto : Roma, 21 mar. , askanews, Carolina Kostner è in testa dopo il programma corto ai Mondiali di pattinaggio di figura di Milano. La 31enne bolzanina ha chiuso col punteggio di 80.27 , 41.30 di elementi ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Carolina Kostner può sognare addirittura l’oro? Zagitova super-favorita - ma… : Il meraviglioso programma corto pattinato questo pomeriggio da Carolina Koster, attualmente in prima posizione davanti ad Alina Zagitova e Satoko Miyahara, apre indubbiamente degli scenari inediti e impensabili fino a questa mattina. La pattinatrice altoatesina infatti, pattinando un programma libero senza commettere errori esattamente come fatto nel corto, potrebbe addirittura aspirare alla medaglia più pregiata, quella d’oro. Tutto ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 – Carolina Kostner : “Ho sentito affetto e calore - pubblico appagante. Mi godo il momento” : Carolina Kostner è in testa ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico dopo il programma corto. L’altoatesina ha confezionato un esercizio davvero eccezionale e ha incantato il Mediolanum Forum di Milano riuscendo a ottenere 80.27 e a battere addirittura Alina Zagitova, Campionessa Olimpica in carica. La 31enne azzurra era davvero estasiata al termine della prova e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “La ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : il capolavoro firmato Carolina Kostner. Tutte ai suoi piedi dopo lo short : Superlativo. Non esistono altri aggettivi in natura per descrivere il meraviglioso short program di Carolina Kostner, attualmente in prima posizione ai Campionati del Mondo di Milano davanti alla Campionessa Olimpica Alina Zagitova e la giapponese Satoko Miyhara. In fase di presentazione lo avevamo rimarcato più volte. Una Carolina Kostner perfetta in ogni aspetto non può far altro che mettere pressione alle avversarie. In questo caso scendere ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel libero? Data - programma e orario : Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio venerdì 23 marzo per eseguire il suo programma libero ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: potrebbe essere l’ultima gara della favolosa carriera della Regina del Ghiaccio, ormai prossima a dare l’addio anche se non ha dato annunci ufficiali. La gardenese, di fronte al pubblico del Mediolanum Forum di Milano, andrà a caccia di una nuova magnifica impresa: vuole provare ad agguantare la ...

