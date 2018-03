Carmen Russo vi racconto i 5 anni della mia bimba

Sabato Italiano : Carmen Russo si commuove per Enzo Paolo : Carmen Russo a Il Sabato Italiano: “Enzo Paolo si commuove facilmente” Non potevano non festeggiare in diretta televisiva il compleanno della loro piccola Maria Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che oggi, 18 febbraio, a Il Sabato Italiano di Eleonora Daniele hanno voluto condividere con il pubblico il compimento del quinto anno di vita della loro bambina, ospite anche lei (anche se in realtà, come specificato da Eleonora, la piccola ...

SABATO ITALIANO / Anticipazioni - da Sveva Cardinale a Carmen Russo (17 febbraio) : SABATO ITALIANO, puntata 17 febbraio: il contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto da Eleonora dedica la prima parte di cronaca alla vicenda di Sveva Cardinale. In studio Carmen Russo e...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:48:00 GMT)

Carmen Russo / "Mia figlia Maria è stata un premio per la nostra storia d'amore" (Domenica In) : Video, CARMEN RUSSO, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Carmen Russo/ Torna in televisione dopo il flop al Grande Fratello Vip (Domenica In) : Video, Carmen Russo, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:20:00 GMT)