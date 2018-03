CARMEN CONSOLI A breve l’uscita di un nuovo album David di Donatello

Monster Family il film d’animazione arricchito con le voci di Max Gazzè e CARMEN CONSOLI al doppiaggio arriva in dvd : Dopo aver incassato quasi 2 milioni di euro al box-office italiano, una divertentissima avventura vi aspetta in DVD e Blu-ray TM con Universal Pictures Home Entertainment Italia, arricchita con le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli al doppiaggio. I prodotti sono inoltre arricchiti da un un divertente Gioca e Colora all’interno. Emma Wishbone è la proprietaria di una piccola e impolverata libreria per ragazzi, ha un marito, Frank, e due figli un ...

CARMEN CONSOLI come Pavarotti in “CARMEN CONSOLI & Friends” : Grande notizia a sorpresa per Carmen Consoli, la cantautrice catanese sarà l’anima artistica di un concerto-evento organizzato il 1° giugno a Villa Bellini (CT) intitolato: Carmen Consoli & Friends, una festa alla quale Carmen sta invitando gli artisti incrociati in oltre vent’anni di carriera. Un evento unico che ha deciso di tenere nella sua terra. Vent’anni di musica con gli amici più cari, per un evento che si prospetta come una vera e ...

CARMEN CONSOLI Friends in concerto a Catania a giugno - ospiti Tiziano Ferro - Gazzè e Silvestri : biglietti in prevendita