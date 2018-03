Carlo Vanzini a Digital-News | «Tecnologia e cuore per la F1 2018 su Sky in 4K HDR»

digital-news

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il Mondialedi Formula 1 inizia live solo su Sky, con il Gran Premio d’Australia in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica 25 marzo alle 7.10 del mattino la prima gara della stagione.LA NOVITA 4K HDR - Il racconto della F1 su Sky è sempre all’avanguardia, con la grande novità della diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più defi...