Candidato per il Pd e alle regionali con il centrodestra | Giacomo Mancini Jr rimane senza

Gabriele Amore Candidato a sindaco di Modica per la Lega : Modica: il centrodestra verso le amministrative. La Lega ha il suo candidato sindaco. Si tratta di Gabriele Amore, giovane veterinario.

Luigi Di Maio - nel M5S scoppia la guerra contro il Candidato premier : la fronda per farlo fuori : Non c'è solo il Partito democratico a fare i conti con il clima da 'resa dei conti' dopo il voto del 4 marzo. Anche chi vanta di aver vinto le elezioni, vedi il Movimento Cinque Stelle, ha i suoi ...

Regionali - endorsement di Aldo Di Giacomo per Pallante : "E' lui il nostro Candidato" : Non si può che rabbrividire di fronte all'ennesima candidatura di Paolo di Laura Frattura alla Regione, questo appare come chiaro esempio di chi fa l'imprenditore della politica che è solo l'esempio ...

Salvini e Di Maio - affondo di Sabino Cassese - il 'giudice Candidato premier' : 'Serve continuità per l'Unione europea' : 'I sovranisti di casa nostra non lo comprendono'. Si parla di Europa, Unione europea e cessione della sovranità, e il messaggio feroce nei confronti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio arriva dalla ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. CLAUDIO SCAJOLA Candidato SINDACO. AUDITORIUM GREMITO PER L'EX MINISTRO. 'FORZA ... : Era necessario s ottolineare che nei tempi della crisi della politica, che oggi è tremenda, a mio parere è importante sottolineare il concetto di comunità e municipalità. Mi sento onorato se i ...

Russia - Putin il Candidato per ogni stagione - e ogni biografia - : Ma al netto di una carriera politica che ha trasformato "Zagadka Putina" , Quel Rebus di Putin, dal noto saggio del 2000 dello scrittore Roy Medvedev, in "Putin, ora parlo io" , di Huber Seipel, il ...

Il ritorno di Di Pietro - Candidato presidente in Molise per il PD : Antonio Di Pietro è pronto a tornare, e lo farà ripartendo dal suo Molise. Sarà infatti lui il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali che si terranno il 22 aprile. Cambio di rotta La notizia della candidatura di Tonino Di Pietro è letteralmente un cambio di rotta rispetto a quanto inizialmente deciso. A dover infatti rappresentare il Partito Democratico e i suoi alleati nelle regionali in Molise sarebbe dovuto essere ...

Silvio Berlusconi sulle elezioni - lo sfogo privato : 'Penalizzati perché non ero Candidato io' : Non si aspettava un risultato così deludente Silvio Berlusconi . Certo, il centrodestra è la coalizione che ha ottenuto più consensi ma è un fatto che la Lega abbia ormai superato Forza Italia . E ...