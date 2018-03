' Cancellatevi da Facebook' | il perché dell' allarme del co-fondatore di Whatsapp

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Negare che #abbia rappresentato un qualcosa di rivoluzionario per le nostre vita sarebbe sbagliato. Non si ricorda uno strumento tecnologico che abbia avuto lo stesso impatto sulla socialita', la stessa durata nel tempo e la stessa capacita' di essere trasversale tra le generazioni. Da tempo, però, si moltiplicano le voci su quelle che potrebbero essere le negativita' per chi appartiene al più famoso e diffuso tra i social network, a partire da una privacy che non sembra poi così al sicuro. Gli ultimi fatti di cronaca non sembrano giocare a favorea reputazione del sito di Mark #zuckberg. L'del co-di#Brian Acton deve gran partea sua fortuna al fatto di essere stato uno degli ideatori di, l'altro strumento che ha cambiato la vita di milioni o forse miliardi di persone. E' diventato ricchissimo da quando nel 2014 ha venduto ...