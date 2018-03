Campidoglio | ok Aula nuova convenzione per riqualificazione Piazza dei Navigatori Opere

Campidoglio - Meloni “Sulla tutela centro storico rispettato iter partecipazione Municipi. Testo coordinato pronto per l’Aula” : “Il nuovo Testo della proposta di delibera per la tutela delle attività commerciali del centro è pronto. E’ un Testo innovativo che punta in maniera decisa al decoro. Nessun ritardo sulla tabella di marcia per la sua approvazione, ma il naturale decorso dei tempi previsti dai regolamenti. E’ stato, infatti, concluso il processo partecipativo con […] L'articolo Campidoglio, Meloni “Sulla tutela centro storico rispettato iter ...

Fronte 'No Vax' in Campidoglio - mozione M5S : 'Bimbi in Aula anche senza vaccini' : Il Fronte elettorale anti vaccini si è aperto anche in Aula Giulio Cesare. La maggioranza pentastellata ha infatti depositato una mozione con la quale si impegna la sindaca Virginia Raggi a '...