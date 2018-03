Campi Flegrei | l’Osservatorio Vesuviano cerca sede fuori dalla zona rossa 

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) L’Osservatoriodi Napoli cambiera’ casa, lasciando ladi via Diocleziano. La necessita’ di un trasloco e’ emersa negli ultimi mesi, anche a causa del fatto che ladell’istituto, che monitora l’attivita’ sismica e dei vulcani partenopei, si trova nellarossa deie non sarebbe al sicuro in caso di eruzione della caldera flegrea. Ma non e’ l’unico motivo: “Quello della– spiega all’ANSA il presidente dell’Ingv (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) Carlo Doglioni – e’ un problema articolato, ci sono tante motivazioni che ci spingono a trovare un’altra. La prima e’ di carattere economico, perche’ l’attuale costa troppo: tra canone di affitto, guardiania e costi di gestione siamo sul milione e 250.000 euro l’anno. Una ...