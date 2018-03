Camere | M5s indicherà Fico come presidente di Montecitorio | “Ma no a Romani al Senato”

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Camere - stasera 'caminetto' Pd. Domani riunione gruppi M5s : Partiti al lavoro in vista della prima riunione delle Camere di venerdì per l'elezione dei presidenti. E' in programma per questa sera, secondo quanto confermano all'Ansa diverse fonti, un vertice del ...

Presidenti delle Camere : centrodestra - a noi il Senato a M5s la Camera : In una nota congiunta diffusa al termine del vertice a palazzo Grazioli, i leader propongono un inconmtro congiunto domani per concordare i nomi -

Camere - centrodestra : “A noi presidente del Senato - a M5s Camera. Invitiamo tutti i partiti a un incontro congiunto” : “Il centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5s il presidente della Camera. A tal fine anche per concordare i nomi i leader del centrodestra invitano le altre forze politiche ad un incontro congiunto domani”. E’ quanto si legge in una nota diffusa al termine del vertice ...

Boldrini : M5s delude su vertici Camere - è spartizione poltrone : Milano, 21 mar. , askanews, 'Per quanto riguarda la presidenza delle due Camere il dibattito non mi sembra molto innovativo. Diciamo che si parla di spartizione di poltrone'. Lo ha detto la presidente ...

Presidenze Camere - accordo vicinissimo : al M5s Montecitorio - il Senato a FI. Oggi vertice del Centrodestra : Di Maio e Salvini pronti ad individuare un nome di compromesso anche per Palazzo Chigi. Nella tarda mattina il summit decisivo tra il leader della Lega, Berlusconi e la Meloni -

M5S-Lega verso accordo su presidenze Camere : per il Senato in pole position Giulia Bongiorno : Ed esulta, con il Washington Post, anche Davide Casaleggio che raccoglie i frutti della scommessa fatta da suo padre Gianroberto: 'Il M5s e' inarrestabile, e' il primo partito digitale al mondo' ...

Meno 3 all'apertura delle Camere. M5s conferma : 'Montecitorio per noi' : I due capigruppo in pectore, Toninelli e Grillo, incontrano le delegazioni di Pd, Leu, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Al centrodestra, che a questo punto avrà la presidenza del Senato, ...

M5s incontra Pd - Lega e Fi per le presidenze delle Camere : giovedì i nomi dei candidati : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo del M5s, proseguono gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti per intavolare una trattativa sulle presidenze delle Camere da eleggere a partire dal 23 marzo. Per ora discussione sul merito, i nomi potrebbero essere ufficializzati giovedì: intanto il M5s ribadisce il no a presidenti d'aula condannati o indagati.Continua a leggere

Presidenze Camere - Martina - Pd - : da M5s ancora nessun nome : "Il M5s non ha ancora proposto alcun nome al Pd per le Presidenze di Camera e Senato, ma ha solo dato una indicazione di metodo". Lo ha detto a Montecitorio il reggente del Pd Maurizio Martina, che ha ...

Presidenze Camere - incontro capigruppo M5s-Forza Italia : Roma, 20 mar. , askanews, E' in corso, negli uffici del gruppo di Forza Italia, l'incontro tra Renato Brunetta e Paolo Romani e i capigruppo designati del M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. ...

Presidenza Camere - incontro M5s-Pd a Montecitorio : Roma, 20 mar. , askanews, Si è tenuto alla Camera un incontro tra la delegazione del Pd e i capigruppo designati del M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per discutere delle presidenze delle Camere. ...

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui presidenti delle Camere. Di Maio : 'Apprezziamo atteggiamento di Mattarella' : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Si intensificano i contatti tra M5s e Lega su questa partita ...

M5s-Lega - trattativa per le Camere : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento dovrà eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Contatti tra M5s e Lega -