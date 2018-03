Cambridge Analytica | raccolta dati Facebook partì sotto Bannon

Uk e Ue convocano Zuckerberg. Sospeso ceo di?Cambridge Analytica : Cadono le prime teste in seguito al datagate che ha investito Facebook. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo. Anche l’authority di vigilanza sulla privacy statunitense, la Federal Trade Commission, accusa il social di aver violato i termini del decreto del 2011 che regola l’utilizzo di dati e ne regola ...

Cambridge Analytica - 'raccolta dati partì con la supervisione di Bannon' : Il programma per la raccolta di dati su Facebook "fu avviato dalla Cambridge Analytica sotto la supervisione di Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump". Lo afferma Chris Wylie, la talpa che ha ...

Scandalo Facebook-Cambridge Analytica : tonfo in borsa - Zuckerberg convocato da Parlamenti Gb e Ue : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “tutelare la privacy degli americani”

Cambridge Analytica - troppo potere in poche mani : ?serve una rete più decentrata : Lo scandalo Cambridge Analytica è un segnale d'allarme per la qualità etica della cultura democratica. Ma per gli strumenti utilizzati è anche un problema per l'organizzazione delle...

Il caso Cambridge Analytica fa tremare Facebook Video : Dire che non è un periodo facile per Mark #Zuckerberg è certamente un eufemismo. Da almeno un biennio, la sua creatura, #Facebook, lotta contro la disaffezione degli utenti - soprattutto del pubblico giovanile - e la sempre più spiccata tendenza a non produrre più contenuti originali. In questo quadro gia' così complicato, l'esplosione del caso #Cambridge Analytica potrebbe costituire la classica goccia che fa traboccare il vaso. Rubati i dati ...

M5s - Davide Casaleggio : “Voto su alleanze di governo? Chiedete a Di Maio”. E su Cambridge Analytica : “Caso che sto studiando” : “Se ci sarà un voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sulle alleanze di governo? Sono temi che dovete discutere con Luigi Di Maio“. Così Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, lasciando la Camera dei deputati, dopo una giornata di incontri preliminari tra il M5s e le altre forze politiche, prima della seduta di venerdì delle Camere, per eleggere i presidenti di Camera e Senato. Sul caso Cambridge ...

