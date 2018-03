Cambridge Analytica – Facebook | il mea culpa di Zuckerberg | “Sono responsabile di quanto

Cambridge Analytica e Facebook - class action contro il social/ Rialzo in Borsa ma resta malcontento azionisti : Facebook, caso Cambridge Analytica: spunta il nome di Steve Bannon, ex stratega di Trump. Il cda dell'agenzia ha sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Come nasce l'inchiesta su Cambridge Analytica? : L'azienda ha sede a Londra, ed è stata fondata nel 2013 Come distaccamento di un'altra azienda, il gruppo Strategic Communication Laboratories , Scl, , che offre servizi simili in tutto il mondo. In ...

Scandalo dati - l’autore dell’app : “Io capro espiatorio di Facebook e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

Cambridge Analytica - chi è il ‘vegano gay canadese’ che ha messo nei guai Zuckerberg : Christopher Wylie ha 28 anni ma ha imparato a combattere quando era davvero piccino. Il giovane che ha scoperchiato il vaso di Pandora della terribile vicenda in cui si intrecciano i destini di Facebook, Cambridge Analytica e soprattutto dei nostri dati personali, arriva dal Canada e il coraggio di denunciare tutto e tutti ha radici profonde. La vita lo ha costretto ad affrontare prove drammatiche, durissime, spietate, cucendogli addosso la ...

Facebook ha perso 50 miliardi di dollari per lo scandalo Cambridge Analytica : Il titolo Facebook ha ceduto a Wall Street lunedì il 6,8%, il maggiore singolo ribasso dal marzo 2014, osserva MarketWatch: il sell-off ha comportato una perdita complessiva di valore di 40 miliardi rispetto alla quotazione del venerdì precedente. Con la flessione proseguita martedì, nell’arco delle 48 ore complessive di movimento borsistico la più acuta dalla quotazione del titolo nel 2012, la perdita virtuale della due giorni si è ...

Caso Cambridge Analytica allarmante : Il Caso di Cambridge Analytica è allarmante. E non solo per una questione di privacy degli utenti dei social network.La possibilità di profilare in profondità gli utenti (si parla di 51 milioni nei soli Stati Uniti) e di intervenire durante le campagne elettorali sulla formazione delle opinioni dei cittadini, attraverso profili falsi, agenzie false, notizie false, create ad arte per indirizzare un racconto, mette in crisi il ...

Cosa dice il Garante Europeo per la Privacy sul caso Cambridge Analytica : Giovanni Buttarelli (Foto: European Parliament/Flickr CC) Nel bel mezzo dello scandalo su Cambridge Analytica il Garante Europeo per la Protezione dei Dati (EDPS) Giovanni Buttarelli ha pubblicato la sua opinione sugli effetti dello sfruttamento dei dati personali degli utenti quando vengono usati per manipolare le loro scelte, in particolare quelle elettorali. #EDPS @Buttarelli_G publishes opinion on online manipulation: #fakenews a symptom of ...

Bannon dietro i dati di Cambridge Analytica : Secondo una talpa l'ex stratega della Casa Bianca stimolò la società inglese affinché profilasse gli elettori americani. E ora spunta il cofondatore di WhatsApp, Brian Acton (diventato miliardario vendendo la sua app proprio a Zuckerberg), che chiede a tutti di lasciare il social network.

Cambridge Analytica e Facebook - la talpa : ”La raccolta dati è iniziata con Bannon” : Cambridge Analytica e Facebook, la talpa:”La raccolta dati è iniziata con Bannon” Tre anni prima di entrare nello staff di Trump, l’ex stratega della Casa Bianca stimolò Cambridge Analytica a costruire milioni di dettagliati profili social di elettori americani ai quali inviare messaggi politici mirati. Continua a leggere

Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

Su Cambridge Analytica e sulle Fake news serve una commissione parlamentare d'inchiesta : Quando si cita il Grande Fratello, la pervasiva e inafferrabile entità che spia le vite dei cittadini nel romanzo "1984" di Orwell, si pensa a qualcosa di lontano. A una fantasia che può esistere solo nella mente di uno scrittore o al cinema. Non c'è niente di più sbagliato. L'impressione è che il Grande Fratello sia tra noi, ma con un nome diverso: social network.Le inchieste del New York Times e dell'Observer ...